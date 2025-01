Pudełkowe Star Wars Outlaws na konsole do kupienia w niższej cenie

Chociaż najnowsza gra open world od Ubisoftu osadzona w uwielbianym świecie Gwiezdnych Wojen poradziła sobie dość “różnie”, nie da się zaprzeczyć, że to warta przeżycia przygoda, szczególnie dla fanów. Dość szybko potaniała i to tak, że nawet za wydanie pudełkowe zapłacimy mniej niż 200 złotych. I to sporo mniej!

Dostawa zamówień jest darmowa. Obydwie propozycje to wersje “Limited Edition”, oferujące pakiet postaci „Szelma infiltratorka”, który oferuje przedmioty kosmetyczne dla Kay i Nixa.