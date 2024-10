STALKER: Legends of the Zone Trilogy trafi na Nintendo Switch

Posiadacze Nintendo Switch mogą zacierać ręce. Już niedługo na ich konsolę przenośną trafi STALKER: Legends of the Zone Trilogy, czyli ulepszony zestaw kultowych gier. Czas na ponowną wycieczkę do Zony – nawet podczas podróży.

STALKER na Nintendo Switch. Kultowa trylogia na nowej konsoli

Twórcy z GSC Games World poinformowali, że wydany niedawno zestaw gier STALKER: Legends of the Zone Trilogy trafi na nową platformę. Już 31 października 2024 roku pakiet zadebiutuje na Nintendo Switch. Wcześniej, bo na początku tego roku, odświeżona trylogia została wydana na PS4 i Xbox One.

W skład zestawu wchodzą 3 gry z uniwersum Stalkera:

Cień Czarnobyla

Czyste Niebo

Zew Prypeci

Cały zestaw zostanie wyceniony na 39,99 USD, ale gry będzie można kupić osobno. Pojedyncza część będzie kosztować 19,99 USD. Zdecydowanie opłaca się zatem nabyć cały pakiet.

Jeżeli jesteście fanami uniwersum, to z pewnością czekacie też na STALKER 2: Heart of Chornobyl. Gra pojawi się na rynku już w listopadzie. Po wielu przesunięciach premiery wszystko wskazuje na to, że tym razem się uda. Wreszcie! Gra będzie do ogrania również w ramach abonamentu Xbox Game Pass – na PC i konsolach Microsoftu.

