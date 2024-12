STALKER 2 wyjdzie na PS5? Nie, skąd ten pomysł – twórcy komentują

Czy STALKER 2 wyjdzie w końcu na PS5? Jakiś czas po premierze gry na PC i Xboksach pojawił się temat czasowej ekskluzywności oraz rzekomego przygotowywania wersji gry na konsole Sony. Twórcy postanowili odnieść się do plotek i dość jednoznacznie skomentować to, nad czym aktualnie pracują. Albo też czego w planach zupełnie nie mają.

STALKER 2 a PS5. Czy twórcy coś planują?

W listopadzie miała miejsce wyczekiwana premiera gry STALKER 2. Tytuł ukazał się wyłącznie na PC oraz konsole Xbox, jednocześnie pojawiając się w abonamencie Xbox Game Pass. Microsoft mocno współpracował z twórcami, a sam abonament okazał się dużą zachętą do przeniesienia uniwersum na konsole – o czym twórcy wspomnieli całkiem niedawno. To, o czym do tej pory nie wspominali, to plany wydania gry na PlayStation 5. Czy coś w tym temacie się zmieniło?

Niekoniecznie. Nowe światło na potencjalny port gry rzuciła rozmowa serwisu tech4gamers z twórcami ze studia GSC. Okazuje się, że obecnie nie pracują oni nad wersją gry na PS5. Co więcej, nie mają w planach na najbliższą przyszłość rozpoczęcia prac nad portem gry.

Skoncentrowaliśmy się w pełni na rozwijaniu (a teraz wspieraniu) wersji na PC i Xbox Series X|S. Nie komentujemy przecieków, plotek ani spekulacji. Ponownie, wersje S.T.A.L.K.E.R. 2 na PC i Xbox Series X|S są jedynymi, które opracowaliśmy i wspieramy. Te słowa dość jednoznacznie sugerują, że premiery gry na PS5 nie ma co oczekiwać. Przynajmniej na razie.

Don't expect STALKER 2 on PS5 any time soon. https://t.co/NN5JMiUHtR (Repost) pic.twitter.com/rlxmR7brh5 — Push Square (@pushsquare) December 28, 2024

Niewykluczone, że port pojawi się w przyszłości, bo twórcy dość poważnie podchodzą do sprawy monetyzowania swojej gry. Otwarcie się na tak popularną konsolę, jak PS5 z pewnością pomogłoby wygenerować dodatkowy i duży przychód. Na razie jednak nie ma o tym mowy. Pewnie szybciej zobaczymy DLC, aniżeli wersję na konsole Sony.

Źródło: tech4gamers.com