Nowy zwiastun i mnóstwo informacji o STALKER 2. Czas gry, wielkość świata, liczba zakończeń i data premiery

GSC Game World zaczyna powoli rozgrzewać fanów tego uniwersum nowymi materiałami w wielce wyczekiwanego STALKERA 2, czyli kontynuacji bodaj najbardziej klimatycznej gry wszech czasów. Teraz w sieci pojawił się nowy zwiastun, który potwierdza, że gra faktycznie wygląda pięknie. To jednak nie wszystko, bo twórcy rozmawiali z redakcją portalu Gamersky i pokusili się o ujawnienie kluczowych informacji o rozgrywce i zawartości.

Zacznijmy od dania głównego, czyli zwiastuna. Cały materiał możecie obejrzeć poniżej. Pokazuje on kilka kluczowych postaci dla gracza, parę fragmentów rozgrywki, ale przede wszystkim skupia się na fabule. Ta, co ciekawe, ma wystarczyć nam na około 40 godzin. To bardzo dużo, bo mówimy o głównym wątku. Z zadaniami pobocznymi spędzimy w tym świecie jeszcze więcej czasu.

Twórcy przyznali również, że STALKER 2 zaoferuje aż cztery różne zakończenia. Pomysł na to, aby zadania poboczne na nie wpływały, może kojarzyć się z Cyberpunk 2077. Ponoć niektóre sidequesty mają również „w pewien sposób” wpłynąć na główny wątek, ale nie wiemy, w jakim stopniu. Kolejną ciekawostką jest wielkość Zony, bo teren ma być spory, oferujący około 64 kilometrów kwadratowych naszpikowanych radioaktywnymi zagrożeniami i uzbrojonymi w detale połaci terenu. To mniej więcej tyle, ile oferuje The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Twórcy na materiale wideo potwierdzili, że gra ukaże się na PC, PS5 i Xbox Series X/S w pierwszym kwartale 2024 roku. To znaczy, że debiut jest już naprawdę blisko. To miła wiadomość, a jakość gry zapowiada się na ten moment rewelacyjnie. Wszyscy dobrze wiemy, że studio boryka się nie tylko z rosyjskimi hakerami, ale także z tragiczną sytuacją, jaką jest wojna w Ukrainie.