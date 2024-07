STALKER 2 opóźniony! Nowa data premiery was nie ucieszy...

Nie ma dobrych wieści w sprawie gry STALKER 2: Heart of Chernobyl. Twórcy z GSC Game World poinformowali, że ich produkcja ponownie zaliczy opóźnienie. Choć wszystko wskazywało, że premiera tego lata jest jak najbardziej osiągalna, to ostatecznie data została przesunięta. I to konkretnie, bo w ciepłe dni w nowego Stalkera już nie pogramy.