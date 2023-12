Stalker 2 z trybami graficznymi. Jakie opcje otrzymamy na konsolach?

Stalker 2: Heart of Chornobyl to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier FPS przyszłego roku. Otrzymujemy coraz więcej informacji na temat produkcji. Tym razem twórcy uchylili rąbka tajemnicy na temat konsolowych trybów wydajności. Okazuje się, że gracze na platformie Xbox Series będą mieli do wyboru dwie opcje związane z grafiką i liczbą wyświetlanych klatek.

Stalker 2 i tryby graficzne

Możliwość wyboru trybu graficznego na konsoli to rzecz, która zaczęła stawać się standardem w branży przy okazji poprawionych wydań konsol ubiegłej generacji. Gracze mający modele „Pro” mogli wywóczas wybrać lepszą rozdzielczość, lub wyższą liczbę klatek. W przypadku obecnych konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S jest to standard dostępny w niemal każdej produkcji. Nie inaczej będzie w przypadku gry Stalker 2: Heart of Chornobyl od GSC Game World.

Jak przyznało studio, gra na konsoli Xbox Series X będzie mieć dwa tryby graficzne — wydajność i jakość. Dodano również, że docelowo twórcy celują w 60 klatek na sekundę i to właśnie ten tryb będzie niejako „flagowym” sposobem wyświetlania gry. Można uznać, że ta liczba klatek będzie iść w parze z lepszą grafiką, a zatem tryb „wydajności” zaoferuje jeszcze więcej ramek na sekundę. Czy to oznacza, że w nieco gorszej oprawie otrzymamy aż 120 FPS? Tego nie wiadomo, ale taka opcja jest możliwa.

Cieszy natomiast fakt, że docelowym trybem dla twórców jest 60 klatek. To ważny parametr szczególnie w przypadku strzelanek, gdzie różnice po prostu widać gołym okiem. Sama gra będzie najpewniej dobrze zoptymalizowana. Do uruchomienia tytułu na PC ma wystarczyć karta graficzna pokroju GTX 1060. Co prawda na niskich ustawieniach, ale nadal. Zapowiada się całkiem nieźle.

W takim razie kiedy premiera gry? Nie otrzymaliśmy na razie konkretnej daty. Warto trzymać kciuki, aby nic nie wyskoczyło deweloperom po drodze, a sama premiera faktycznie miała miejsce w 2024 roku.