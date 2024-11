STALKER multiplayer? Teraz to możliwe, pobierajcie za darmo

Najnowsza modyfikacja wprowadza jeden z elementów, o który wielu prosiło, ale nigdy się oficjalnie nie doczekało. Ale od czego mamy fanów i entuzjastów?

STALKER w formie co-op

Zespół xrMPE odpowiedzialny za jeden z najlepszych dostępnych modów do gry STALKER: Zew Prypeci w postaci X-Ray Multiplayer Extension wydała swoje kolejne arcydzieło, czyli tak naprawdę ulepszoną wersję wspomnianej modyfikacji. Dzięki niej możemy wreszcie zagrać w trybie wieloosobowym w kooperacji, czyli cieszyć się czymś, co do tej pory nie było możliwe.

W przeszłości wielu fanów marki STALKER i generalnie gier postapokaliptycznych wyrażała chęć grania przez sieć w coś, co przypominałoby wiekopomne dzieło GSC Game World. I faktycznie powstało kilka tego typu tytułów. Jednym z nich był martwy w zasadzie STALKER Online. W istocie wielu deweloperów pomyślało, że jest w stanie coś ugrać na tym polu, ale wychodziło zazwyczaj średnio. Wyjątkiem jest choćby StalCraft, ale… to akurat nie do końca to samo.

Teraz fani wypuścili najnowszą modyfikację skupiającą się na rozgrywce w kooperacji. Warto dodać, że praktycznie każda mechanika gry została dostosowana do tego, aby działała właśnie w tym trybie. Łącznie z maksymalnie trzema znajomymi możemy wybrać się na eksplorację Zony, wraz z możliwością przejścia całej historii wspólnie. Ale zaraz… że nie macie samej gry? Wiecie, mod jest dostępny za darmo, a nie za żadnym paywallem, a i Zew Prypeci nie kosztuje wiele. Gdzie kupić go najtaniej?

Z kolei, aby pobrać modyfikację, należy udać się na oficjalną stronę twórców.

Źródło: DSOGaming