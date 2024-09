STALKER 2 i nowości po premierze. Twórcy mają dla nas 3 ważne informacje

Chociaż premiera gry STALKER 2 została opóźniona, to my już wiemy, że zaraz po wydaniu gra otrzyma jeszcze dodatkową zawartość. Abstrahując od potencjalnych rozszerzeń i DLC, w tym wypadku mowa o kilku dość istotnych elementach rozgrywki. Twórcy zapowiedzieli, czego możemy oczekiwać po debiucie gry.

Wiele nowości po premierze gry STALKER 2

Bez wątpienia gra STALKER 2 jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Gra mająca zadebiutować na PC i Xbox Series X|S zaliczyła już sporo poślizgów, a teraz jej premiera jest zaplanowana na 20 listopada 2024 roku. Czy termin uda się dotrzymać? Tego tak naprawdę nigdy nie wiadomo, ale pozostaje nam trzymać kciuki. Chociaż deweloperzy mają przed sobą jeszcze sporo wyzwań, to my już powoli możemy szykować się na początek rozgrywki. A jest na co, bo krótko po premierze gra otrzyma 3 istotne elementy.

Pierwsza sprawa to ray tracing. Zgodnie z wypowiedziami twórców, na premierę gry ma być dostępny RT programowy — a co ze sprzętowym? Z tym nie uda im się zdążyć, jednak trwają prace nad dostarczeniem tej technologii do gry za jakiś czas. Nie wiadomo, jednak kiedy dokładnie pojawi się odpowiednia aktualizacja.

Ważną aktualizacją gry będzie też dodanie wsparcia dla modów na PC i konsolach. Dla graczy istotne jest, aby tytuł posiadał możliwość łatwego w konfiguracji sposobu modowania gry. Twórcy chcą dopracować swego rodzaju platformę, gdzie każdy będzie mógł wybierać i dodawać mody do gry.

Na koniec jest jeszcze tryb multiplayer. W tym wypadku też nie do końca wiadomo, kiedy pojawi się ta opcja rozgrywki. Pewnym jest tylko to, że będzie i twórcy nad tym pracują.

