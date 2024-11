Recenzje STALKER 2 na dwie godziny przed premierą? Gracze obawiają się najgorszego

Niedawno poznaliśmy globalny czas premiery STALKER 2. Nowa gra ukraińskiego studia GSC Game World ma stać się aktywna już 20 listopada 2024 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego. Także to już jutro wieczorem. Szybko, prawda? A o recenzjach ani widu, ani słychu. Co się więc dzieje?

Redaktor serwisu Insider-Gaming podzielił się na Twitterze nowymi przeciekami w związku z kluczowym dla wielu graczy aspektem. Okazuje się, że GSC Game World bardzo późno zdejmuje embargo na recenzje STALKER 2, bo zaledwie na 2 godziny przed premierą. Oznacza to, że wszystkie teksty dotyczące produkcji będziemy mogli przeczytać już jutro o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Nie są to jednak dobre wieści, a przynajmniej tak uważają gracze. Obawiają się, że coś musi stać za tak późnym zdjęciem embargo. To zresztą nic dziwnego – historia przyzwyczaiła graczy do braku zaufania deweloperom, którzy na ostatni moment czekają z recenzjami. Jeśli opinie o danej grze od mediów pojawią się na kilka dni przed premiera – to zazwyczaj dobry znak. Jeśli jednak trzeba czekać do samej premiery, to już niedobrze. Na razie jednak nie wiemy niczego, także radzę po prostu oczekiwać na recenzje i pierwsze informacje.

