Po premierze gry STALKER 2 wyszło na jaw, ile problemów z optymalizacją ma najnowsze dzieło w popularnym uniwersum. Jeżeli zauważyliście problemy z produkcją na swoich PC, to na szczęście da się je przynajmniej trochę załagodzić. Pojawił się mod, który poprawia kilka usterek technicznych i sprawia, że gra działa lepiej.

STALKER 2 działa źle? Spróbuj tego

Gdy deweloperzy nie zdążyli wydać odpowiednich poprawek, gracze biorą sprawy w swoje ręce. Przykładów takiej inicjatywy jest wiele, a miała miejsce choćby po premierze Starfielda. Nie inaczej jest, teraz gdy na rynku zadebiutował STALKER 2. Gra, choć świetna, ma sporo bolączek optymalizacyjnych, zwłaszcza na komputerach osobistych. Na szczęście pojawił się specjalny mod, który pomoże nam rozwiązać przynajmniej część problemów.

Stalker Optimizer to darmowy mod, który znacznie redukuje zacinanie się obrazu poprzez optymalizację kompilacji shaderów i strumieniowego przesyłania zasobów. W zależności od posiadanej konfiguracji mod może dodać od 5 do 10 klatek na sekundę. Jeżeli graliście na granicy płynności, to zmiana może być zbawienna.

Mod pobierzecie za darmo z linku poniżej:

Co więcej, poniżej możecie zobaczyć ciekawy poradnik. Pozwala on na odpowiednie dobranie ustawień graficznych na naszych PC, aby tytuł działał nieco lepiej. Może wam pomoże:

Mimo sporych usterek technicznych w zakresie optymalizacji gra nadal jest warta waszej uwagi. W naszej recenzji możecie zapoznać się z szerszym spojrzeniem na tytuł, a od siebie dodam co nieco o samym klimacie. To najlepszy sposób na poznanie Zony, a groza, niepokój i klimat wprost wylewają się z ekranu. Fani tych nietypowych miejsc na pewno przymkną oko na niedociągnięcia. Tym bardziej że te i tak najpewniej niedługo zostaną poprawione.

Źródło: nexusmods.com