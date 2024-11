Spore zainteresowanie wokół STALKER 2. Tytuł zdobywa zaskakująco pozytywne oceny graczy

STALKER 2 oficjalnie po wielu latach tkwienia w developmencie trafił do graczy. Ci wydali wyrok, który – patrząc na część recenzji – może być zaskakujący.

GSC Game World może najpewniej mówić o hicie, a fani marki są bardzo głęboko usatysfakcjonowani. Nie wiem, czy dostaliśmy faktycznie materiał na GOTY 2024, jak zapowiadał Phil Spencer, ale spore grono graczy doceniło starania twórców.

STALKER 2 okiem graczy

Na Steam pojawiło się już ponad 9 tysięcy recenzji graczy, którzy zdążyli zapoznać się z początkiem przygody oferowanej w nowej części cyklu STALKER. Druga, pełnoprawna odsłona marki powstawała blisko dekadę, więc nic dziwnego, że oczekiwania były ogromne. Tymczasem w ocenach krytyków nie dało się jednoznacznie stwierdzić, czy twórcy stanęli na wysokości zadania. Wiele redakcji wystawiało zaskakująco niskie noty, krytykując stan techniczny, a dla innych to naprawdę godna uwagi przygoda.

Jak się okazuje, na samym Steam w tytuł zagrało już 113 587 graczy w szczytowym momencie po premierze. To naprawdę sporo, szczególnie że mówimy o serii tak naprawdę nieobecnej od wielu lat. Warto dodać, że STALKER 2 dostępny jest również na konsolach Xbox Series oraz w abonamencie Xbox Game Pass. Łączna liczba odbiorców może być więc o wiele większa.

A do tego nie jest wcale tak źle, a przynajmniej w ujęciu fanów. Gra zgarnia mnóstwo pochwał, obecnie ciesząc się “bardzo pozytywnymi” opiniami graczy. W tym momencie 81% opinii jest pozytywna, choć i tak wiele osób dostrzega problemy. Ci, którzy przed laty mieli z tą marką do czynienia, dają deweloperom kredyt zaufania i wierzą, że uda się naprawić stan techniczny. To całkiem zaskakujące, bo bardzo często gry padają wręcz ofiarami review bombingu, jeśli tylko nie grzeszą wydajnością.

Mimo wszystko jest z pewnością lepiej, niż można byłoby się spodziewać. Zresztą, sam w naszej recenzji mocno pochwaliłem ten tytuł, nękany jednak błędami i problemami. “STALKER 2 jest po prostu świetny, w praktycznie każdej mechanice (prócz nie-aż-tak doskonałej walki) gwarantujący wiele dziesiątek godzin rozrywki. To gigantyczna pozycja, ze wciągającą i szalenie immersją fabułą, która w drugiej połowie jest w stanie wymusić nawet na Was łezkę czy dwie” – przeczytacie w naszym tekście.

