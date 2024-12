Sony z wielką prezentacją na CES 2025. Fani PlayStation czekają na Ghost of Yotei

Już w styczniu w Las Vegas odbędą się targi CES 2025, na których nie zabraknie branżowych gigantów. Również Sony zorganizuje swój pokaz, a jego zapowiedź wzbudziła duże zainteresowanie fanów marki PlayStation. Na co możemy liczyć w kontekście nadchodzącego wydarzenia i czy miłośnicy gier otrzymają coś nowego?

Sony i PlayStation na CES 2025 – na co czekamy?

Sony zapowiedziało swoją prezentację na nadchodzących targach CES 2025 w Las Vegas. Wydarzenie od lat skupia gigantów branży technologicznej, którzy wówczas mają okazję do pokazania swoich najnowszych projektów, pomysłów i produktów, które wkrótce trafią na rynek. To właśnie na tej imprezie zobaczymy najpewniej nadchodzące karty graficzne od NVIDII, a także coś od japońskiego giganta. Nie dziwi fakt, że fani PlayStation z miejsca podchwycili temat i liczą, że Sony pokaże coś dla graczy.

Czy to możliwe? To zależy – CES niekoniecznie jest imprezą stricte gamingową, dlatego bardziej prawdopodobne, że japoński gigant skupi swoją uwagę na urządzeniach, a także automobilności. W tym segmencie od lat współpracują z Hondą i już rok temu pokazywali prototyp elektrycznego samochodu własnej produkcji. Gracze mają jednak inne oczekiwania. Pojawiły się głosy sugerujące, że zobaczymy nowy gameplay z Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei Gameplay reveal 👀 — Chit Thae (@ChitThaeDMC) December 28, 2024

Gra jest kluczową premierą zapowiedzianą na 2025 rok i faktycznie, w końcu musi odbyć się jakiś większy pokaz. Czy jednak targi technologiczne są do tego dobrą okazję? Cóż, przekonamy się już niedługo.

