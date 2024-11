PS5 Pro rozpocznie erę na konsole za 4 000 zł? | Newsy - PlanetaGracza

Szef Microsoft Gaming wypowiedział się niedawno w temacie, który od ujawnienia ceny PS5 Pro wywołuje nieustanne kontrowersje. Studzi tym samym zdenerwowanych graczy, którzy obawiają się, że kolejna generacja zmusi ich do wydawania jeszcze więcej pieniędzy.

PS5 Pro nie jest nowym standardem cenowym

Choć nowa konsola od Sony sprzedaje się nadspodziewanie świetnie, nadal w sieci grzmi. W końcu w Polsce zapłacić za nią trzeba 3,5 tysiąca złotych, a w niektórych krajach cena jest proporcjonalnie jeszcze wyższa. A przecież nie jest to nawet next-gen, tylko usprawnienie w połowie obecnej generacji. Nic dziwnego, że niektórzy zaczęli obawiać się nowego standardu cen.

W rozmowie z serwisem Bloomberg Phil Spencer bez wątpienia przyznał, że dochodząc do ceny 1000 dolarów za konsolę, nikt na tym nic nie ugra. Z jednej strony jest on specjalistą w branży, ale z drugiej nie sposób odnieść wrażenia, że to jawny przytyk w stronę PS5 Pro. Ile jednak w tym prawdy?

Nie będziemy rozwijać rynku konsolami za 1000 dolarów. – przyznaje Spencer

Także przynajmniej wiemy, że Xbox nie zamierza nas zalewać nowym sprzętem o względnie chorych cenach. Przynajmniej w teorii, lecz szef działu gamingowego firmy Microsoft uważa, że twórcy sprzętu do grania powinni znaleźć “nowe i kreatywne” sposoby na przyciągnięcie użytkowników do swoich platform. Być może dlatego Xbox w tej generacji dał za wygraną i nie przedstawił swojej kontrpropozycji względem PlayStation 5 Pro.

Jednym ze sposobów na przyciągnięcie odbiorców może okazać się stworzenie handhelda. Spencer niejako potwierdził, że Microsoft pracuje nad takim sprzętem.

Źródło: tech4gamers