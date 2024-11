STALKER 2 jest tak dobre, że to murowany kandydat do gry roku – twierdzi Phil Spencer

Premiera powstającej od przeszło 14 lat nowej części kultowej serii STALKER już za chwilę. Heart of Chornobyl to podtytuł STALKER 2, czyli dla jednych z pewnością murowanego kandydata do gry roku. Tak uważa szef Microsoft Gaming.

STALKER 2 to murowane GOTY

Fani Xboksa nie mogą narzekać na premiery pod koniec bieżącego roku. Microsoft Flight Simulator 2024 debiutuje zaledwie dzień przed STALKER 2, czyli chyba jedną z najbardziej oczekiwanych strzelanek od wielu, wielu lat. Nikt jeszcze nie wie, czy GSC Game World i tym razem stanie na wysokości zadania. Jakość gry to jedno, ale optymalizacja na PC to drugie – czego zresztą boleśnie obawiają się gracze.

Mimo wszystko w temacie gry wypowiedział się szef działu gamingowego firmy Microsoft, Phil Spencer. Istotna dla branży persona twierdzi w rozmowie z serwisem Game File, że gra powstawała bardzo długo, ale podobno przekłada się to na jej jakość.

Fakt, że gra została już ukończona, jest po prostu niezwykły […] Jakość naprawdę przeszła długą drogę i jestem dumny, że mogliśmy współpracować przy tworzeniu tej gry. Myślę, że znajdzie się ona na listach ulubionych gier roku niektórych osób. – twierdzi Phil Spencer

Faktycznie, to naprawdę wielkie wydarzenie, że mimo przeciwności losu i wojny w Ukrainie, STALKER 2 w końcu debiutuje. Jego słowa o kandydacie do gry roku są jednak dość śmiałe, by nie rzec – odważne. Sugeruje przy tym, że fani marki, którzy tak długo wyczekiwali na tę produkcję, nie powinni się obawiać o jej jakość. Czy tak faktycznie się stanie? Dowiemy się tego już 20 listopada 2024 roku.

Źródło: Pure Xbox