STALKER 2 – hit czy kit? Sprawdźmy, czy warto zagrać w najbardziej wyczekiwaną grę tej jesieni

Premiera gry STALKER 2 była wielokrotnie przekładana, a tytuł bez wątpienia był jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Czy warto w to zagrać? Sprawdźmy, jakie noty otrzymała produkcja po premierze.

Recenzje STALKER 2 są… różne. Ale tragedii nie ma

Jeżeli czytaliście naszą recenzję gry STALKER 2 to wiecie, że tytuł ma swoje bolączki. Nie jest jednak w żadnym wypadku grą, której nie warto poświęcić uwagi. To ogromna i złożona produkcja, która pozwala nam wejść do Zony na wiele długich godzin. Na pewno nie brakuje jej klimatu i wyjątkowej atmosfery, którą fani tak bardzo uwielbiali w poprzednich odsłonach gry. A jak produkcję oceniają recenzenci na całym świecie? Rzućmy okiem na Metacritic.

Obecnie gra może pochwalić się średnią ocen na poziomie 74 punktów. To oznacza, że noty mają status “mieszany”, a testerzy dopatrzyli się w grze szeregu niedociągnięć czy błędów. Oto przykładowe oceny gry:

Hardcore Gamer – 10/10

The Games Machine – 9/10

Game Rant – 9/10

GameGrin – 9/10

Shacknews – 8/10

PC Gamer – 8,3/10

GameSpot – 7/10

GamesRadar+ – 6/10

VGC – 4/10

Wiele recenzji łączy jeden zarzut — gra jest pełna błędów i ma problemy z optymalizacją. Warto jednak “przetrwać” te niedogodności, aby tytuł rozwinął skrzydła i wynagrodził nam to niesamowitym klimatem i gameplayem. Strzelaniny są intensywne, a sama gra nie wybacza błędów. Nie trzyma gracza za rączkę i nie prowadzi od punktu do punktu, chroniąc przed zagrożeniami. Zona jest niebezpieczna i dokładnie taka, jaką fani sobie wymarzyli.

Teraz czas na was — podzielcie się swoimi wrażeniami! Gra jest dostępna na PC i Xbox Series X|S od wczoraj, a posiadacze abonamentu Xbox Game Pass znajdą ją w bibliotece usługi.

Źródło: opencritic.com, Metacritic