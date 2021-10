Squid Game od Netflixa to fenomen. Pierwsza gra inspirowana hitem rzekomo w drodze

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Squid Game od Netflixa to niesamowity hit. Serial zbiera bardzo pozytywne oceny i jest szalenie (wręcz niebezpiecznie) popularny, co oczywiście inspiruje wielu twórców spoza świata kina. Wygląda na to, że również deweloperów gier.

Znany informator, Tom Henderson, wskazuje, że powstaje już gra, która jest mocno inspirowana koreańskim serialem. Insider nie wie, jakie studio pracuje nad tytułem, ale sam fakt, że o tym mówi, wskazuje, że jest to duże lub chociaż średniej wielkości studio.

Podobno trwają już prace nad grą typu Squid Game.

Nie jestem jednak jeszcze pewien co do dewelopera.

Przyszłość BR (battle royale – red. ) nadchodzi. – informuje Tom Henderson na Twitterze

Dodatkowo Henderson zauważył, że Squid Game przypomina przecież bardzo popularne niegdyś Fall Guys. Choć dwa dzieła kultury prezentują bardzo podobne założenia i są swoistymi „teleturniejami”, raczej daleko im od siebie pod względem klimatu.

Fall Guys już jest czymś takim.

Ale jest to coś innego. Kto wie, może po prostu dostaniesz kulkę w łeb, jeśli przegrasz, zamiast spaść czy coś. – kontynuował

Jeśli prace nad grą w stylu Squid Game faktycznie ruszyły, trochę sobie na nią poczekamy. Niewykluczone, że nawet jej zapowiedź może być odległa o kilkanaście miesięcy. Musimy poczekać na pierwsze oficjalne wieści.