Pierwszy sezon Squid Game wzbudził duże zainteresowanie, a ludzie na całym świecie rzucili się do śledzenia losów bohaterów tej produkcji. Do tej pory ukazał się tylko pierwszy sezon produkcji, jednak wkrótce się to zmieni. Poznaliśmy datę premiery drugiego sezonu, a także to, co będzie się z marką działo w przyszłości. Fani mogą odetchnąć z ulgą.

Squid Game powraca na Netflix. Data premiery 2. sezonu

Squid Game od Netflix to specyficzny serial. Raczej nie jest to produkcja odpalana do wspólnego obiadu z rodziną, choć nie ulega wątpliwości, że obejrzało go naprawdę wiele osób. Tytuł z akcją osadzoną w Korei Południowej pozwalał nam śledzić zmagania graczy w walce na śmierć i życie o potężne pieniądze. Chociaż historia opowiedziana w pierwszym sezonie miała swój początek i finał, to nie była końcem całej opowieści. Ta ma nam jeszcze sporo do pokazania.

I zrobi to przy pomocy kolejnej serii odcinków. Poznaliśmy datę premiery 2. sezonu Squid Game — ten ukaże się jeszcze w tym roku, a dokładniej 26 grudnia. To jednak nie wszystko, bo Netflix ma dla nas kolejne dobre informacje. Będzie jeszcze trzeci, finałowy sezon. Ten zostanie opublikowany w 2025 roku, choć nie padła w tym wypadku konkretna data.

❌⭕️❌⭕️



Squid Game Season 2 December 26

Squid Game Final Season 2025 pic.twitter.com/pLtp0mkZLA — Netflix (@netflix) August 1, 2024

Na szczęście nie musimy długo czekać, aby poznać dalszą część opowieści. Akurat po świętach wrócimy do tego dziwacznego świata…

