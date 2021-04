Sprzedaż PS5 dalej imponuje. Pomimo problemów z dostępnością, konsola Sony wyprzedziła już w rankingach kilka starszych platform.

Sony nadal walczy z kiepską dostępnością swojej najnowszej konsoli. Sytuacja nie ulegnie poprawie przez kolejne miesiące, ale nie przeszkadza to w biciu kolejnych rekordów sprzedaży. Niedawno podrzucaliśmy Wam ciekawe dane na temat sprzedaży konsol w USA, a tym razem mamy świeże wieści odnośnie samego PlayStation 5.

Sprzedaż PS5 bije na głowę starsze konsole

Pracujący dla GamesIndustry Christopher Dring donosi, że PS5 może pochwalić się bardzo imponującym wynikiem. W Wielkiej Brytanii sprzęt sprzedał się już lepiej od Wii U, PlayStation Vita i Segi Dreamcast. Biorąc pod uwagę, ze każda z powyższych konsol była swoistym fiaskiem, wydaje się nie być to wielkim osiągnięciem. Miejmy jednak na uwadze, że PS5 pojawiło się na rynku niecałe pięć miesięcy temu.

Na początku marca Sony udało się osiągnąć wynik 6 milionów sprzedanych sztuk. Xbox Series X i S są daleko w tyle, bowiem rozeszły się w ilości niecałych 4 milionów egzemplarzy. Oba sprzęty pozostają jednak w cieniu Nintendo Switch i zapewne zbyt szybko go nie dogonią. Hybryda Big N trafiła do rąk ponad 80 milionów graczy. Oczywiście jest to sprzęt, który znajduje się w sprzedaży już od kilku lat.

Kwestią czasu jest, zanim PlayStation 5 i Nintendo Switch sięgną po kolejne rekordy. O ile Nintendo stale przebija samo siebie, tak Sony ma teraz kłopot z dostarczeniem odpowiedniej ilości konsol. Gdyby nie to, pewnie znacznie przebiłoby własne wyniki.

Kiepska dostępność przeszkadza PS5 w biciu kolejnych rekordów

PS5 sprzedało się w lutym odrobinę gorzej od PS4. Przewidywania wskazują na różnicę około 100 000 sztuk w tym samym odstępie czasu, więc nie jest ona gigantyczna. Mimo to, PS4 miało znacznie mniejsze problemy z dostępnością. Gdyby nowa generacja wystartowała z większym zapasem w magazynach, prawdopodobnie zostawiłaby PS4 w tyle.

Oczywiście to tylko spekulacje. Niemniej nawet przedstawiciele sklepów twierdzą, że zapotrzebowanie na nowe konsole znacznie przerosło oczekiwania producentów. W efekcie nie byli oni gotowi na tak ogromne zainteresowanie ze strony graczy i nie dostarczyli odpowiedniej ilości sprzętu.

Zwróćmy uwagę na pewien istotny szczegół – problemy z kupnem konsol występują już od prawie pół roku. O ile w Polsce stopniowo zanikają, tak za granicą PS5 i Xbox Series są nie do dostania. Chyba nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją na rynku sprzętów do grania.

Jestem ciekaw, czy PS5 szybko zbliży się do PS4 pod względem sprzedaży na całym świecie. Na ten moment poprzednia generacja Sony rozeszła się w ilości 115 milionów konsol, więc wynik ten będzie naprawdę ciężko przebić.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.