To już oficjalnie. Film Splinter Cell jednak nie powstanie

Ciemne chmury wiszą nad marką Splinter Cell. Na remake pierwszej części kultowej serii skradanek trzeba jeszcze długo czekać, ale z pewnością nie ma co wyczekiwać premiery filmu.

Film Splinter Cell skasowany

Część z Was może nawet nie pamiętać, ale Ubisoft oficjalnie zapowiedział powstanie filmu na podstawie kultowej serii gier Splinter Cell. Wtedy, co zresztą wydawało się strzałem w dziesiątkę, w rolę Sama Fishera miał wcielić się Tom Hardy. Producentem został Basil Iwanyk i to właśnie on po latach wrócił do tematu. Jak donosi serwis The Direct, producent przyznał, że film już nie powstaje.

Ten film byłby niesamowity… Po prostu nie udało się go dobrze zrealizować pod względem scenariusza i budżetu. Ale miał być świetny. Mieliśmy milion różnych jego wersji, ale miał być hardkorowy i niesamowity. To jeden z tych filmów, które uciekły, co jest naprawdę smutne. – powiedział Iwanyk

Praktycznie równo 12 lat temu Ubisoft zapowiedział ekranizację uwielbianej serii gier. Przy okazji zapowiedzi obrazu zdradzono, że angaż do głównej roli dostał Tom Hardy. W tamtym czasie szef Ubisoft Motion Pictures Jean-Julien Baronnet w ten sposób wypowiedział się o nadciągającym filmie:

Tom Hardy jest obecnie jednym z największych talentów w branży filmowej i ma fenomenalną zdolność do przyjmowania złożonych i różnorodnych ról dzięki szerokiemu wachlarzowi umiejętności aktorskich. Jego udział w filmie Tom Clancy’s Splinter Cell to ekscytująca wiadomość zarówno dla fanów kina, jak i gier wideo. – mówił 12 lat temu Ubisoft

No cóż – nie przekreśla to szans na to, że taki film kiedyś powstanie. Może się to zdarzyć, ale praktycznie z całą pewnością z innym aktorem i na pewno nie w ciągu najbliższych kilku lub nawet kilkunastu lat. Ubisoft i tak ma kłopoty na polu gamingowym, z których próbuje się uratować.

Zdjęcie główne: Splinter Cell/Ubisoft + Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)