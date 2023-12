Spider-Man 3 i Spider-Verse powstają? Hakerzy ujawnili ciekawe informacje

Spider-Man 3 i nie tylko nadchodzą. Co ujawnili hakerzy?

Wczoraj informowaliśmy was o ataku hakerów, którego ofiarą padło studio Insomniac Games. Cyberprzestępcy wykradli wiele danych, w tym również sporo informacji osobowych o pracownikach. W posiadanym przez nich zestawie plików nie brak nawet skanów paszportów niektórych osób, które pracowały bądź nadal pracują dla studia. Internetowi złodzieje chcą oddać te dane w zamian za okup. Transakcja przybrała formę „aukcji”, której cena wywoławcza wynosi aż 50 Bitcoinów.

Co ciekawe, poza danymi osobistymi łupem hakerów miały paść też plany dotyczące przyszłych gier studia. W poprzedniej wiadomości pisaliśmy o tworzeniu gry Marvel’s Wolverine, a teraz okazuje się, że w produkcji mogą być również inne rzeczy. W wykradzionych dokumentach znaleźć można poszlaki wskazujące na to, że Insomniac Games tworzy już jakiś dodatek do swojej tegorocznej odsłony przygód człowieka-pająka. To Spider-Man 3? Nie jest to pewne, ale też nie niemożliwe.

Leaked Insomniac Documents Could Suggest a Spider-Verse Game is in Developmenthttps://t.co/T0UviytF7K — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 13, 2023

Poza tym pojawiła się wzmianka o Spider-Verse. Czy chodzi o sieciową grę-usługę w uniwersum Marvela? Dodawałoby się to do polityki Sony. Firma chce bowiem przenieść niektóre swoje marki do realiów sieciowych. Wychodzi na to, że nie tylko Horizon czy The Last of Us miałyby otrzymać swoje multiplayerowe odpowiedniki.

Odpowiedzcie szczerze – interesowałby was taki tytuł? Trzeba przyznać, że Sony genialnie odnajduje się w wydawaniu gier z rozgrywką dla 1 gracza. Czy pomysł z dostarczaniem wrażeń wieloosobowych to to, czego gracze oczekują? W końcu tytułów online nie brakuje…