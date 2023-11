W Spider-Man 2 jest tylko 10% nagranych dialogów Venoma. Szykuje się kontynuacja?

Okazuje się, że tylko niewielka część dialogów nagranych do postaci Venoma została wykorzystana w grze. Czy usunięto niektóre sceny? Na pewno, choć wypowiedź aktora użyczającego głosu sugeruje, że twórcy mogli już przygotowywać się do wydania czegoś nowego. Fani growego uniwersum człowieka-pająka mają na co czekać!

Spider-Man 2 to dopiero początek

Tony Odd, który użyczał swojego głosu postaci Venoma wyjawił, że twórcy ze studia Insomniac Games wykorzystali tylko 10% nagranych przez niego kwestii. Niektóre ze scen zostały wycięte, ale to mało prawdopodobne, aby było ich aż 90%. Jak można zatem interpretować takie informacje? Wszystko wskazuje na to, że aktor mniej lub bardziej przypadkowo zdradził co nieco na temat przyszłości serii.

Łatwo można się domyślić, że twórcy chcieli się w ten sposób przygotować do stworzenia czegoś nowego. Mówi się, że może to być swego rodzaju spin-off całkowicie skupiający się wokół tej postaci, lub po prostu rozbudowany dodatek fabularny z mini historią skoncentrowaną wokół Venoma. Tak czy inaczej, złoczyńca niezwykle przypadł graczom do gustu i ci domagają się więcej.

Tony Todd says only 10% of the Venom dialogue he recorded was used in #SpiderMan2. 👀



(via @fanexposf) pic.twitter.com/SISX896xIx — KAMI (@Okami13_) November 25, 2023

Spider-Man 2 otrzymał świetne recenzje, a gracze z miejsca zakochali się w tegorocznym tytule ekskluzywnym na PS5. Nic dziwnego, w końcu mamy do czynienia z kontynuacją niemal idealną, na dodatek świetnie sprawdzającą się na PlayStation nowej generacji.

Warto jednak pamiętać, że deweloperzy ze studia Insomniac Games (przynajmniej oficjalnie) skupiają się teraz na grze z Wolverinem w roli głównej. Nie oznacza to jednak, że Spider-Man nie powróci do nas w mniejszej lub większej formie w niedalekiej przyszłości. Czas jednak pokaże, co otrzymamy jako gracze i fani uniwersum.