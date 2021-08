Powstaje nowa gra South Park. Tym razem z… grafiką 3D?!

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się pierwsze doniesienia o nowej grze osadzonej w świecie South Park. Kolejna adaptacja popularnego serialu ma otrzymać grafikę 3D.

Mało jest seriali, które stale utrzymują ogromną popularność i bez przerwy otrzymują coraz to nowsze adaptacje. Jednym z takich fenomenów jest South Park, które słynie z bardzo kontrowersyjnego humoru, prostej i klimatycznej oprawy, a także bardzo charakterystycznego zestawu postaci. Marka pojawiała się w wielu grach, a teraz ma otrzymać kolejną odsłonę w świecie gamingu.

W produkcji znajduje się nowa gra wideo w świecie wspomnianego serialu – czytamy w raporcie serwisu Bloomberg. Co ciekawe, tytuł ten ma zaoferować trójwymiarową grafikę. Nie jest to jednak wielka nowość dla marki, bowiem SP otrzymało kiedyś parę gier 3D. Problem w tym, że nie były to najlepsze produkcje. Oby tym razem było inaczej.

Niestety, nie wiadomo kto zajmuje lub zajmie się produkcją nowej gry. Za poprzednie, pełnoprawne adaptacje odpowiadał Ubisoft. Tym razem o potencjalnym studiu rozwijającym tytuł nie wiadomo absolutnie nic. Konkrety poznamy dopiero za jakiś czas.

Miejmy też na uwadze, że nie musi to być gra przeznaczona na duże platformy. Nie mamy pewności, czy posiadacze marki nie zainwestowali w produkcję na urządzenia mobilne. Na więcej szczegółów projektu musimy jeszcze zaczekać.