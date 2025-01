Za 3,99 zł możecie kupić absolutnie genialnego RPG-a nie tylko dla fanów South Park

Nie byłem fanem tego serialu, ale po zagraniu w South Park: Kijek Prawdy od razu się nim stałem. To bezsprzecznie genialne RPG, do tego za… 4 złote.

South Park: Kijek Prawdy to opracowane przez Obisidian Entertainment, wydane przez Ubisoft RPG pełną gębą, zabierającą nas w szaloną podróż nie tylko przez tytułowe miasteczko. Dzieciaki zaczynają bawić się w RPG-ową zabawę w mieście, ale nadciąga apokalipsa… a nawet kilka. Nawet, jeśli nie jesteście fanami serialu, warto ograć ten tytuł.

Co więcej, dostępna jest także kontynuacja. Niewiele ustępuje “jedynce”, bo to nadal bardzo udane RPG, choć w nieco innych klimatach. W każdym razie South Park: The Fractured But Whole kupicie za 35,97 zł.

Obydwie gry dostępne są na platformę Ubisoft Connect.