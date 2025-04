Najlepsze gry z Xbox Game Pass na majówkę. W to musisz zagrać

Spis treści:

Wiele gier z Xbox Game Pass

Posiadając dostęp do abonamentu Microsoftu tak naprawdę mamy możliwość korzystania z ogromnej biblioteki gier. Tytułów są setki, począwszy na grach akcji, przez przygodowe RPG, kończąc na sportowych i kooperacyjnych produkcjach. Czasami ciężko się w tym wszystkim połapać, choć warto próbować. Głównie dlatego, że w zasobach usługi kryją się niekiedy perełki, o których nie wiedzieliśmy, a które zapewnią nam sporo zabawy na wiele godzin.

Z tej okazji postanowiłem wybrać kilka najciekawszych gier, które obecnie znajdują się na moich dyskach (konsola + PC), a w które jednocześnie warto jest zagrać w ciągu najbliższego długiego weekendu i nie tylko.

W co zagrać w majówkę? Moje propozycje

Poniżej zebrałem kilka gier z abonamentu Xbox Game Pass, w które sam ostatnio sporo gram. Muszę przyznać, że w krótkim czasie abonament zaserwował nam mnóstwo świetnych debiutów i nowych gier. Nawet na premierę – odświeżony Oblivion, genialne Atomfall czy czarny koń tego roku, jakim jest Clair Obscur: Expedition 33. Jest w co grać i właśnie na tych najciekawszych grach się dzisiaj skupimy.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – hit z Xbox Game Pass

Jeśli podczas majówki masz ochotę zatopić się w ogromnym, pełnym przygód świecie, to mam coś dla Ciebie. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered to wybór idealny. Legendarne RPG od Bethesdy powróciło w odświeżonej wersji, zachowując cały urok oryginału. Jednocześnie oferując nowoczesną oprawę graficzną, ulepszone animacje oraz poprawione mechaniki rozgrywki. Cyrodiil zachwyca dziś jeszcze bardziej — bujne lasy, majestatyczne miasta i tajemnicze lochy wyglądają tak, jak zawsze je sobie wyobrażaliśmy, ale teraz w jakości dostosowanej do współczesnych standardów.

Oblivion to nie tylko fantastyczna eksploracja i walka, ale też historia, która potrafi wciągnąć na dziesiątki godzin. Dzięki ogromnej swobodzie wyborów dziesiątkom frakcji, misji pobocznych i niesamowitemu klimatowi, gra pozwala przeżywać przygodę dokładnie tak, jak chcesz. Dla wielu to najlepszy moment, aby po raz pierwszy odwiedzić Cyrodiil lub wrócić do niego po latach. A skoro Oblivion Remastered dostępny jest w Xbox Game Pass, trudno o lepszą okazję, by wciągnąć się w jedną z najważniejszych produkcji w historii RPG.

Atomfall – trochę świetnego postapo

Jeśli szukasz czegoś klimatycznego na majówkę, Atomfall może być strzałem w dziesiątkę. I to nie tylko dla fanów Atomfall. To nietypowe RPG akcji, które przenosi nas do alternatywnej wersji Wielkiej Brytanii lat 50.. Akcja ma miejsce tuż po katastrofie nuklearnej inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami z Windscale. Mroczna atmosfera, zniszczone wioski i niepokojące tajemnice czekają na odkrycie w otwartym świecie pełnym dziwacznych postaci i zagrożeń. Gra potrafi dać w kość, ale pozytywnie – gra daje masę satysfakcji.

Twórcy stawiają na opowieść oraz wybory gracza — możesz eksplorować, rozmawiać, walczyć lub kombinować na własny sposób. Atomfall łączy w sobie brytyjski humor, elementy horroru i survivalu. Tworzy to wyjątkowy klimat, który wyróżnia grę na tle innych postapokaliptycznych produkcji. A dzięki dostępności w Xbox Game Pass, możesz bez problemu zanurzyć się w tę intrygującą wizję upadłego świata już w trakcie majówkowego odpoczynku.

South of Midnight – wyjątkowo i inaczej

Na majówkę warto sięgnąć po coś, co urzeka klimatem i wyróżnia się na tle typowych gier akcji — South of Midnight idealnie spełnia te oczekiwania. W tej nietuzinkowej przygodzie przenosimy się do magicznej wersji amerykańskiego Południa, pełnej pradawnych legend, tajemniczych istot i duchów przeszłości. Wcielamy się w Hazel. To młoda kobieta z niezwykłymi zdolnościami, która po rodzinnej tragedii zostaje uwikłana w konflikt znacznie większy, niż mogła się spodziewać. Jej podróż przez opuszczone bagna, zapomniane wioski i ukryte światy pełne magii jest szalona. To nie tylko walka o przetrwanie, ale też opowieść o odkrywaniu siebie i własnej siły.

South of Midnight zachwyca przede wszystkim stylem wizualnym. Twórcy postawili na ręcznie animowaną grafikę przypominającą ożywione ilustracje z południowych baśni i starych komiksów. Wszystko jest tu nasycone kolorami, a jednocześnie przesycone melancholijną atmosferą, podkreślaną przez bluesowe motywy muzyczne i subtelne odniesienia do folkloru regionu. Rozgrywka łączy elementy eksploracji, narracyjnych wyborów oraz dynamicznej walki z wykorzystaniem magicznych zdolności Hazel. Każde spotkanie z mieszkańcami tego świata — zarówno ludzkimi, jak i nadnaturalnymi — kryje nowe opowieści i tajemnice, które stopniowo odsłaniają większy obraz tego, co naprawdę dzieje się na Południu. Jeśli szukasz gry, która nie tylko dostarcza emocji, ale także buduje niepowtarzalny klimat i pozwala zatracić się w pięknie opowiedzianej historii — tej okazji nie możesz przegapić.

Clair Obscur: Expedition 33 – malarska apokalipsa

Clair Obscur: Expedition 33 to jedna z najbardziej intrygujących premier ostatnich miesięcy i świetny wybór na majówkę dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż zwykłej gry RPG. Osadzona w surrealistycznym świecie inspirowanym XVII-wiecznym ruchem światłocienia, produkcja francuskiego studia Sandfall Interactive zachwyca przepiękną, ręcznie malowaną oprawą graficzną i oryginalnym podejściem do narracji. Gracze wcielają się w członków tytułowej Ekspedycji 33 – ostatniej nadziei ludzkości w walce z potężną Malarką, która co roku zabija wszystkie osoby w wieku zapisanym na tajemniczym Monolicie. Wciągająca historia, emocjonujące walki i bogaty, melancholijny świat sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu.

Rozgrywka w Clair Obscur: Expedition 33 łączy klasyczne elementy turowych starć z dynamicznymi akcjami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każda bitwa wymaga nie tylko strategii, ale też refleksu. Gra wyróżnia się także nietypową konstrukcją świata, który odkrywamy, przemierzając pełne symboliki krajobrazy – od tajemniczych ruin po fantastyczne miasta zamieszkałe przez ocalałych. W połączeniu z nastrojową muzyką i dopracowanymi postaciami Clair Obscur tworzy doświadczenie, które zostaje w pamięci na długo. Dostępność gry w Xbox Game Pass sprawia, że teraz jeszcze łatwiej zanurzyć się w tej niezwykłej opowieści o nadziei, sztuce i walce z nieuniknionym losem.

