Microsoft ma powody do świętowania — ich najnowsza produkcja South of Midnight przebojem wdarła się do pierwszej dziesiątki najczęściej ogrywanych gier na Xboxie w USA, już w pierwszym tygodniu od premiery na Xbox Game Pass!

South of Midnight, czyli nowy hit Xbox Game Pass

Tytuł zadebiutował 8 kwietnia, początkowo nieco po cichu w cieniu większych premier pokroju Indiana Jones czy Avowed. Mimo tego, dzięki udostępnieniu w ramach abonamentu Xbox Game Pass, gra odnotowała spektakularny skok z 91. na 9. miejsce w zestawieniu aktywnych graczy w Stanach Zjednoczonych — wynika z danych Circana, którymi podzielił się Mat Piscatella.

To nie tylko sukces cyferek, ale też dowód na to, jak ogromną siłę mają premiery w ramach usług subskrypcyjnych. South of Midnight — mroczny, nieco kameralny tytuł z duszą — pokazuje, że nie potrzeba głośnej kampanii, by zaskarbić sobie sympatię graczy. Sam zacząłem zabawę w tej produkcji i muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. To nie jest wielka, napompowana gra – ale jakże przyjemna i sprawiająca wiele radości. Wielu graczy zdecydowanie potrzebowało takiej produkcji!

Sprawdźcie poniższy trailer – z pewnością zachęci was do sprawdzenia gry!

Jeśli tendencja się utrzyma, Microsoft może mieć w rękach kolejny hit, który nie tylko rozbuduje portfolio Xbox Game Pass, ale i pokaże, że w tej usłudze miejsce znajdzie się nie tylko dla blockbusterów, ale też dla odważnych, autorskich projektów. A my? Czekamy na więcej!

