Sony zwraca pieniądze za grę z PS Plus. Sprawiedliwe zachowanie wydawcy

Sony zwraca pieniądze za jedną grę ze styczniowego PS Plus. Maneater trafił do Plusa chwilę po sporej obniżce, co zdenerwowało niektórych graczy.

Styczniowa oferta PlayStation Plus jest naprawdę świetna. Znalazły się w niej trzy spore, dobre produkcje, które zapewnią chętnym zabawy na wiele godzin. Niestety, rzeczona oferta ma jedną, sporą wadą.

Jedną z produkcji rozdawanych przez Sony jest Maneater. Niestety, gra jakiś czas przed ogłoszeniem oferty doczekała się sporej zniżki w PS Store. Gracze, którzy skorzystali z okazji musieli poczuć się oszukani, kiedy dosłownie kilka dni później Maneater trafił do Plusa i może w niego zagrać każda osoba opłacająca abonament.

Na szczęście wydawca zauważył swój błąd. Użytkownicy Reddita zgłaszają, że producent PlayStation automatycznie zwraca im pieniądze za Maneater. Sytuacja dotyczy subskrybentów PlayStation Plus, którzy kupili grę do 23 listopada. Jeśli jesteście jedną z takich osób, to koniecznie sprawdźcie, czy nie otrzymaliście już zwrotu. Jeśli nie, to spróbujcie wysłać stosowne zgłoszenie do PlayStation.

Miło, że Sony zdecydowało się na taki krok. Brak reakcji z pewnością odbiłby się szerokim echem na forach. Ostatnie problemy ze zwrotem pieniędzy za Cyberpunka 2077 najwyraźniej pokazały firmie, że w tej kwestii nie warto ryzykować skazy na wizerunku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.