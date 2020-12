PS Plus styczeń 2021 – gry PS5 i PS4 oficjalnie. Abonament w promocji

Oferta PS Plus styczeń 2021 została właśnie ujawniona, zatem pora spojrzeć, jakie gry na PlayStation 5 i PS4 pobierzemy.

Sony podało listę gier z oferty PS Plus styczeń 2021. Jak zaczniemy nowy rok w usłudze? Dosyć dobrze, ponieważ do pobrania czeka m.in. Shadow of the Tomb Raider. Oczywiście gry dostaniemy za darmo pod warunkiem posiadania aktywnej subskrypcji. Poniżej znajdziecie linki do najlepszych ofert na PS+ 12 miesięcy (region PL). Takim kluczem możemy aktywować usługę lub przedłużyć obecny abonament:

CD Keys : PlayStation Plus na 12 miesięcy za 160,29 zł

: Eneba : PS Plus na 12 miesięcy za 160,54 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ PlanetaGracza ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

: / – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN. Gamivo: PlayStation Plus 365 Days PL za 168,89 zł / Cena z prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, przechodzimy na stronę produktu, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, wyłączamy w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika.

PS Plus styczeń 2021 – oferta / gry PS4 i PS5

Styczniowa oferta PlayStation Plus to następujące gry:

Maneater (wersja PS5)

Shadow of the Tomb Raider

Greedfall

Gry z oferty PS+ na styczeń będziemy mogli pobierać od pierwszego wtorku miesiąca, czyli od 5 stycznia 2021.

PlayStation Plus na styczeń 2021 – trailer oferty:

Do 5 stycznia możemy przypisywać do biblioteki tytuły grudniowe, czyli:

Worms Rumble

Just Cause 4

Rocket Arena

