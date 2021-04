PS Plus Video Pass już w Polsce! Filmy i seriale na razie tylko dla Polaków

Polska została wybrana przez Sony jako jedyny kraj testujący rozszerzenie usługi swojego abonamentu w formie PS Plus Video Pass. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do wielu filmów i seriali.

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o przecieku informacji na temat PS Plus Video Pass. Jak się okazuje, nie bez powodu to właśnie polska strona Sony była źródłem informacji. Usługa będzie przez najbliższe 12 miesięcy testowana tylko i wyłącznie przez Polaków.

PS Plus Video Pass urozmaiceniem abonamentu na PS4 i PS5

Od dzisiaj posiadacze abonamentu PS Plus będą mogli sprawdzić działanie usługi Video Pass. Dzięki niej odblokujemy dostęp do pokaźnej liczby filmów i seriali, które do woli będziemy mogli oglądać. Jest to ciekawe urozmaicenie subskrypcji, ponieważ nie oferuje ona już tylko gier.

Aby skorzystać z Video Pass, należy udać się do sekcji „Movies and TV” w panelu konsoli PS4. Na PS5 gracze odnajdą usługę w zakładce „Media”. Nie będzie potrzeby pobrania żadnej dodatkowej aplikacji. Ważne jest to, żebyśmy byli abonentami PS Plus oraz nasze konta były zarejestrowane na Polskę.

Poniżej lista filmów i seriali dostępnych na start usługi.

Lista filmów:

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie’s Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

Lista seriali:

Future Man (sezony 1-3)

SuperMansion (sezony 1-3)

Community (sezony 1-6)

Deadly Class (sezony 1)

S.W.A.T. (sezony 1-2)

Lost Girl (sezony 1-5)

