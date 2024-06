Sony zamyka program lojalnościowy. Ostatnie chwile na wymianę punktów!

Sony podjęło decyzję, Rewards idzie do zamknięcia!

Już 31 grudnia 2024 roku zamknięty zostanie program lojalnościowy Sony Rewards. Mogliście kojarzyć go pod nazwą PlayStation Plus Rewards, o ile sięgacie na tyle pamięcią. W Polsce funkcja ta została wycofana już kilka lat temu, bo w okolicach 2020 roku. Jeżeli ktoś z was nadal korzysta z tej funkcji (np. z racji przebywania za granicą), to warto się pospieszyć.

Wraz z nadejściem wspomnianej daty, zniknie aplikacja, wszelkie funkcjonalności i wszystkie punkty nagromadzone w programie. Jeżeli jeszcze jakieś posiadacie, to warto je jak najszybciej wydać, choć oczywiście macie na to jeszcze kilka miesięcy.

Pamiętajmy, że nadal dostępny jest PlayStation Stars, który jednak w ostatnim czasie ma pewne problemy z działaniem. Nic jednak nie wskazuje na to, aby i ten program miał zostać skasowany. Chociaż kto wie, może niedługo i taka informacja pojawi się w sieci. Wszystko jest przecież możliwe, prawda?

Źródło: playstationlifestyle.com