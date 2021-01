Bardzo możliwe, że potwierdziły się plotki o wstrzymaniu produkcji niektórych modeli PlayStation 4. Japońskie sklepy zaczynają informować o decyzji Sony.

Nowa generacja konsol oznacza, że starsze modele powoli zaczną usuwać się w cień. Choć PlayStation 4 i Xbox One mają być wspierane jeszcze przez długie lata, to nie oznacza to, że producenci będą dalej budować swoje sprzęty.

Jakiś czas temu podzieliliśmy się z wami niepokojącą informacją z obozu Sony. Firma zaktualizowała swoją ofertę sugerując, że PS4 Pro nie doczeka się dalszej produkcji. Okazuje się, że nie tylko warianty Pro zostaną wstrzymane.

W japońskich sklepach pojawia się komunikat o zaprzestaniu produkcji wielu modeli PlayStation 4. Oznacza to, że konsole nie będą trafiać do sklepowych magazynów.

Oto modele PlayStation 4, które nie doczekają się dalszej produkcji:

PS4 500GB Glacier White

PS4 1TB Jet Black

PS4 1TB Glacier White

PS4 2TB Jet Black

PS4 Pro 1TB Glacier White

Podobnie jak przy okazji poprzedniej tego typu informacji, tak i tutaj zaznaczamy, że konsole nie znikną tym samym błyskawicznie ze sklepów. PS4 wciąż jest dostępne w wielu elektrokmarketach i nic nie wskazuje na to, aby jego nakład miał się zbyt szybko wyczerpać.

Warto jednak poczekać na oficjalne ogłoszenie Sony. Możliwe, że sklep się pomylił, choć takie zagranie ze strony producenta byłoby zrozumiałe. PlayStation 5 sprzedaje się niesamowicie dobrze, więc nie ma potrzeby, aby dalej produkować starszą generację.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.