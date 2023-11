Nowa gra-usługa od Sony? To może być MMO w znanym uniwersum

Sony chce dostarczyć nowe gry-usługi

Ogłoszenie ważnej współpracy Sony z firmą NCSoft oznacza, że japoński gigant na poważnie bierze się za usługi online i gry sieciowe. O tych planach wiemy już od dawna, a teraz mamy kolejny dowód na to, że firma będzie chciała wprowadzić swoją wizję w życie. Co potencjalnie czeka graczy?

Na razie zostaliśmy uraczeni jedynie górnolotnymi hasłami i typowym dla takich ogłoszeń brakiem konkretów. Będzie dobrze, a nawet jeszcze lepiej. Świetnie, ale jakie gry stoją za takim projektem? W ten sytuacji musimy niestety posiłkować się plotkami. A te na szczęście są całkiem interesujące, bowiem możemy otrzymać wkrótce ciekawe MMO.

Ciekawe przynajmniej na papierze, bo chodzi o grę-usługę dla wielu graczy osadzoną w uniwersum Horizon. Na pewno kojarzycie Zero Dawn i Forbidden West. Bogate, zróżnicowane światy pełne mechanicznych stworów mogą dobrze sprawdzić się w ramach rozgrywki MMO.

Cokolwiek by to nie było, to możemy być pewni, że przy produkcji będą pracować specjaliści od gier online. To na ten moment naprawdę dobre wieści, nawet jeżeli niespecjalnie interesują was tytuły online. Możliwe, że zgrabne przeniesienie znanej franczyzy do sieci pozwoli wielu graczom przekonać się do takiego sposobu rozgrywki. Ostatecznie jednak na pewno chcielibyśmy, aby priorytetem były ekskluzywne gry na PlayStation skupiające uwagę na fabule. To Sony wychodzi przecież najlepiej!