Koniec z domysłami i listami życzeń, ponieważ gry na PS5 i PlayStation 4 z grudniowej oferty PS Plus Essential dzisiaj zostaną ujawnione. Komunikat pojawi się na oficjalnym blogu PlayStation oraz na kanałach społecznościowych firmy. Zatem po południu zobaczymy, czy Sony zostawi nam tuż przed Mikołajkami miłe prezenty, czy też znowu „wszystko kiepskie i dawno ograne”. Przy okazji dodam, że po krótkiej nieobecności ponownie pojawiły się w promocji karty dodające fundusze do portfela w PS Store. To coś dla osób, które chcą kupić np. PS Plus nieco taniej:

PS Plus Essential. Tak wygląda oferta na grudzień 2023 roku

Standardowo dostaniemy trzy gry, które będziemy mogli pobierać na swoje konsole od pierwszego wtorku nowego miesiąca. Więc dorwiemy się do nich dzień przed tegorocznymi Mikołajkami, czyli 5 grudnia. Oto lista:

(Listę gier podamy o godzinie 17:33, aktualizując ten wpis)

Przypominamy też, że do 5 grudnia mamy czas, by odebrać listopadowe gry z oferty PlayStation Plus Essential. Warto to zrobić, ponieważ jeśli będziemy posiadać je w bibliotece, zachowamy do nich dostęp. Oczywiście warunkiem jest aktywna subskrypcja. W mijającym miesiącu gracze mogą pobierać: