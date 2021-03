Pokaz Sony Play! Play! Play! przyniósł wysyp ciekawych informacji

Event Play! Play! Play! autorstwa Sony dostarcza nowych wieści z gier Resident Evil Village i Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Wspomniana prezentacja dedykowana była przede wszystkim japońskim graczom. Niemniej pewnym jest to, że ciekawostki, które dzisiaj zostały ogłoszone zainteresują wszystkich miłośników elektronicznej rozrywki. W trakcie spotkania wystąpili twórcy marek Resident Evil Village oraz Final Fantasy VII Remake Intergrade. Pojawili się też azjatyccy celebryci, którzy nie będą raczej kojarzeni w naszym kręgu kulturowym.

Sony podczas Play! Play! Play! odkrywa karty

Square Enix, które były obecne na pokazie, przedstawiło materiały wideo dotyczące rozszerzenia do japońskiej gry RPG. Wzbogacona edycja gry ukaże się wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Możemy spodziewać się poprawionej oprawy wizualnej, zapowiedziano, iż gra będzie śmigała w dwóch trybach. Pierwszy z nich zapewni działanie produkcji w rozdzielczości 4K w 30 kl./s, z kolei drugi postawi na płynność animacji (bawić się będziemy w stałych 60 klatkach animacji na sekundę). Dodatek fabularny pozwoli nam wcieli się w świetnie znaną fanom serii Yuffie Kisaragi (zobaczcie jak długo będzie trwał dodatek). W jaki sposób twórcy zachęcają do zainteresowania się DLC?

Infiltruje (Yuffie-przyp.red.) mroczną korporację Shinra, aby ukraść potężną Materię i przywrócić chwałę swojej ojczyźnie. Graj razem z nowymi postaciami i ciesz się rozszerzoną rozgrywką z wieloma nowymi dodatkami do walki i rozgrywki. Ta przygoda wprowadza nową perspektywę do historii Final Fantasy VII Remake, której nie można przegapić.

Przypominamy, że darmowa wersja gry Final Fantasy VII Remake, która została udostępniona graczom w ramach PS Plusa, nie pozwoli na zaktualizowanie wersji pod platformę PS5.

Jeśli zaś mowa o Resident Evil Village, to niebawem otrzymamy kolejne demo. O naszych wrażeniach z dotychczas dostarczonej wersji demonstracyjnej pisaliśmy tutaj. Tym razem będziemy mieli okazję wypróbować zarówno broń białą jak i palną w starciu z maszkarami, które chcą pozbawić nas życia. Wybór narzędzi mordu oddanych do naszej dyspozycji ma być szeroki, dzięki czemu dostosujemy giwerę do naszych preferencji. Twórcy zrobią też użytek z pada DualSense, adaptacyjne triggery mają świetnie spisywać się w trakcie rozgrywki. Ekwipunek zaś nabywać będziemy u kupca, który wykreślił ze słownika takie pojęcia jak dieta czy racjonalne żywienie. Przypominamy, że data wydania będzie miała miejsce 7 maja bieżącego roku.

Dajcie znać w komentarzach jak podobał się Wam pokaz Sony zatytułowany Play! Play! Play!

