Sony nie zamyka studia w San Diego. Plotki są nieprawdziwe

Po sieci krążą plotki, jakoby sekretne studio Sony San Diego miało zostać zamknięte. Jeden z pracowników jednoznacznie zaprzecza doniesieniom.

Nowa generacja przynosi ze sobą możliwości na kontynuacje znanych serii. Niedawno sieć okrążyła plotka o powstaniu sekretnego studia Sony, które miałoby pracować nad nową odsłoną Uncharted.

W sieci pojawia się sporo doniesień o tym, że studio w San Diego zostaje zlikwidowane. Dwóch pracowników potwierdziło swoje odejście, a niektórzy nieco to nadinterpretują. Odejście dwóch członków zespołu nie oznacza wszak likwidacji całego studia.

Jeden z rzeczonych deweloperów wyjaśnił sprawę na swoim Twitterze. John Bautista potwierdził, że studio w San Diego dalej istnieje i funkcjonuje bez większych problemów.

Dla jasności, podjąłem decyzję o opuszczeniu studia ze względu na przyczyny prywatne. Z tego co mi wiadomo, studio dalej istnieje i praca nad projektem wciąż trwa. -komentuje John Bautista na Twitterze

Warto pamiętać, że zespół z San Diego nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany przez Sony. Oddział producenta może więc zostać rozwiązany w przyszłości bez większych uszczerbków na opinii PlayStation.

Póki co, jeśli sytuacja faktycznie wygląda tak jak określił ją Bautista, nie ma powodów do zmartwień. Gra tworzona przez studio z San Diego wciąż powstaje i wiele wskazuje na to, że jest nią kolejna iteracja Uncharted. Na bardziej konkretną zapowiedź musimy jeszcze poczekać, wszak prace dopiero ruszyły.

