Gracze błagają o nowe SOCOM. Wyciekła gra budząca spore emocje

Weterani Call of Duty, Santa Monica Studio (God of War) i Naughty Dog jakiś czas temu utworzyli ambitny zespół That’s No Moon. Od samego początku rozwijają nowy projekt, który ma być militarną strzelanką. Więcej szczegółów nie znamy, ale ostatnio o grze zrobiło się głośno.

Najpierw przeciek, a potem nadzieje na SOCOM

Serwis mp1st opublikował jednego screena mającego przedstawiać właśnie powstającą strzelankę z perspektywy trzeciej osoby od That’s No Moon. Deweloperzy od jakiegoś czasu potwierdzają, że faktycznie pracują nad taką grą, lecz nic o niej nie wiadomo. Prócz faktu, że zespół tworzy grę opartą na “popularnej marce”. Także wygląda na to, że dostaniemy nową część jakiejś serii. Ale jakiej? Czy może to być SOCOM?

Fani zapomnianej serii od Sony mają na to wielkie nadzieje. Opublikowany screen w zasadzie wygląda tak, jakby mogła wyglądać nowa gra z tego cyklu. Mamy tu pustynne środowisko i żołnierza strzelającego do różnych przedmiotów. Całość wygląda na dość wczesną wersję projektu (screena datuje się na builda z 2022 roku), z fragmentem najpewniej areny treningowej dla graczy.

Gra, co więcej, powstaje na Unreal Engine 5, a screen pochodzi z portfolio jednego z aktorów, który miał wcielić się w postać “żołnierza” w sesji motion-capture. Wszystko to wskazuje na kolejną odsłonę SOCOM-a, o czym zresztą gracze na Reddicie i Twitterze cały czas grzmią. Jest na to jednak dość mała szansa, głównie ze względu na to, iż projekt jest grą przeznaczoną w pełni dla pojedynczego gracza. Wydaje się mało prawdopodobne, aby Sony chciało powrócić do swojej marki właśnie w ten sposób.

Niemniej wszystko jest możliwe, a opublikowany niedawno screen może być zaledwie początkiem większej fali informacji. Liczymy na to, że czym prędzej dowiemy się, nad czym tak naprawdę pracuje That’s No Moon.

Źródło: PlayStationLifestyle