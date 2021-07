Takiego crossoveru jeszcze nie było! Byli twórcy CoD, TLoU i God o War z własnym studiem AAA

Deweloperzy, którzy uczestniczyli przy pracach nad największymi hitami ostatnich lat, zebrali się, by stworzyć studio o nazwie That’s No Moon. Weterani branży pracują już nad swoją pierwszą, wspólną grą.

Jak informuje zagraniczny portal informacyjny IGN, w skład pracowników omawianej w artykule firmy wchodzą wielkie szychy świata gamingu. Na stanowisku dyrektora generalnego stanął Michale Mumbauer (wcześniejszy szef Visual Arts Group w PlayStation). Towarzyszy my Tina Kowalewski (była szefowa działu rozwoju produktów w Sony Santa Monica) jako dyrektorka ds. strategii.

Zespół studia That’s No Moon

That’s No Moon zaplanowało na swoją pierwszą produkcję budżet aż 100 milionów dolarów. Ogromna kwota bez wątpienia powinna wystarczyć na stworzenie tytułu AAA, a przynajmniej pokrywałoby się to ze słowami byłego CEO PlayStation. O samej grze nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale miałby to być action-adventure TPP singleplayer.

W rolę Creative Directora wcielił się sam Taylor Kurosaki, a Game Directorem został Jacob Minkoff. Osoby te znane są ze swojego wkładu w rozwój CoD: Modern Warfare i The Last of Us. W samej drużynie deweloperskiej nie zabrakło też innych nazwisk, które zaangażwały się w przeszłości w God of War, Fortnite, Uncharted 4, TLoU2, Destiny oraz wiele wiecej. Bez wątpienia brzmi to jak idealny zespół, by stworzyć murowany hit. Miejmy nadzieję, że dokładnie tak będzie.

[Foto: That’s No Moon]