Czarne słuchawki do PS5 doczekały się oficjalnej zapowiedzi

Sony przedstawia nową wersję kolorystyczną słuchawek do PlayStation 5. Producent stawia na mrok, a dokładnie czerń. Niestety nie wiadomo, kiedy headset trafi do sprzedaży.

Nocna Czerń – to nowy kolor, w jakim pojawią się słuchawki Pulse 3D do PlayStation 5. Oczywiście właściwości i specyfikacja słuchawek PS5 w nowej barwie pozostają niezmienione. Niestety, nie znamy jeszcze oficjalnej ceny sprzętu, ani daty jego premiery. Niemniej słuchawki idealnie skomponują się z czarnym kontrolerem DualSense. O nim zresztą pisaliśmy niedawno. Pozycja obowiązkowa dla fanów czerni.

Bezprzewodowe słuchawki Pulse 3D Wireless Headset współgrają z dźwiękiem 3D konsoli PlayStation 5. Zestaw jest ładowany przez złącze USB Type-C i ma dwa mikrofony z redukcją szumów otoczenia. Ponadto na lewej muszli znajduje się przycisk do regulacji głośności, a także włączenie lub wyłączenie mikrofonu.

Jeśli już jesteśmy przy kolorze czarnym, to warto wspomnieć o interesującej ciekawostce ze świata gier. Wiecie, że włosy Geralta z Wiedźmina 3 również mogą być czarne? Tym razem nie chodzi o żadną modyfikację. Zobaczcie sami, co spotkało gracza na PlayStation 5. Chyba Biały Wilk już nie do końca jest biały. Więcej przeczytacie tutaj.

Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się nowy motyw słuchawek od Sony!