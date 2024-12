Horror akcji od twórcy Silent Hill. Teraz możecie sprawdzić go za darmo

Bokeh Game Studio od lat pracowało nad swoim debiutanckim projektem. Ze Slitterhead wiązano wiele nadziei, wszak jednym z kluczowych twórców jest “ojciec” Silent Hill, Keiichiro Toyama. Wyszło… w sumie różnie.

Slitterhead do ogrania za darmo na PC i konsolach

No bo z jednej strony gracze dostali dość zaskakującą pozycję. To z jednej strony horror, ale przesycony akcją i niektórymi rozwiązaniami z innych gatunków (jak nawet soulslike) do tego stopnia, że w zasadzie czystej grozy w tym mało. Niemniej dla fanów japońskiego twórcy to chyba pozycja obowiązkowa. Nic dziwnego, że projekt ten zyskał uznanie wśród graczy na Steam, którzy ocenili go “bardzo pozytywnie”.

Wśród prasy i dziennikarzy emocje nie były aż tak zauważalne. Niestety, ale tytuł ten zdobył dość średnie recenzje, wynoszące zaledwie 66 na 100 punktów wedle OpenCritic. Poleca go jedynie 27% krytyków. Więc jest tu dysonans – z jednej strony graczom się podoba, ale z drugiej mało który recenzent poleca kupienie go. Teraz nie musicie się nad tym zastanawiać, bo grę sprawdzicie za darmo. I to na wszystkich platformach!

Warto zaznaczyć, że obecnie w trakcie zimowych wyprzedaży możecie kupić tę grę taniej na PS Store oraz Steam. Przykładowo, wersja PC kosztuje teraz 30% taniej, czyli zapłacicie 160 zł z groszami. Normalnie trzeba wydać prawie 230 zł, ale premiera dema to świetna okazja, aby sprawdzić, z czym to się je. Niestety, ciężko to opisać, bo to w istocie dziwaczny projekt – najlepiej zagrać samemu.

