Jak widać presja ma sens. Polacy regularnie zwracają uwagę twórców na wysokie ceny gier na Steam, a niektórzy decydują się na ich obniżkę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku genialnego horroru Slay the Princess, który od teraz jest dla nas dostępny taniej. To nie jedyna dobra wiadomość, bo gra otrzyma masę nowej zawartości – i to już niedługo.

Slay the Princess taniej na Steam. Nowa cena dla Polaków

Ceny niektórych gier w Polsce to gruba przesada. Idealnym przykładem jest choćby EA Sports FC 25, za które Polacy płacą najwięcej na świecie — nawet Szwajcarzy mają taniej, co jest wręcz absurdalne. Coraz częściej gracze zwracają uwagę na problem cen na naszym rynku i niekiedy przynosi to oczekiwany efekt. Tak jest w przypadku świetnego horroru pt. Slay the Princess. Na skutek głosów rodzimych fanów, cena gry w Polsce została obniżona i dostosowana do naszego rynku.

Gra pierwotnie kosztowała 82,99 zł, a teraz jej cena spadła o paręnaście złotych:

A grą warto się zainteresować i to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest świetna – 97% pozytywnych ocen na Steam i ponad 9/10 na Metacritic mówią same za siebie. Co więcej, twórcy zapowiadają masę nowej zawartości. Gra zwiększy się o 35%, a oni już pracują nad nowymi scenariuszami i dodatkami.

Źródło: Steam