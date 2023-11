Czekacie jeszcze na grę Skull & Bones? Premiera tytułu była już przesuwana tak często, że wielu z nas straciło rachubę. Tym razem mówi się, że określono już finalną datę. Wiele wskazuje na to, że w piracki tytuł od Ubisoftu zagramy całkiem niedługo. O ile oczywiście plotka się potwierdzi, choć jest to całkiem prawdopodobne.

Skull & Bones z datą premier? No wreszcie!

Premiera gry Skull & Bones była już niejednokrotnie przekładana. Sama produkcja stała się niejako symbolem ostatnich problemów Ubisoftu, który nie ma najlepszej passy. Zwolnienia, gorsza sprzedaż niektórych tytułów, wreszcie opóźnienia — gracze nie mieli zbyt wielu powodów do radości. Wreszcie jednak okazuje się, że wyczekiwany tytuł trafi w końcu na rynek.

Wieści pochodzą z raportu Insider Gaming. Według tego, premiera gry miałaby mieć miejsce już 16 lutego 2024 roku. To idealnie wpasowuje się w niejasne ogłoszenia Ubisoftu, jakoby tytuł miał ukazać się na przestrzeni czwartego kwartału roku obrotowego 2023-2024. Oznacza to też, że w piracki tytuł zagramy całkiem niedługo, bo jeszcze tej zimy.

Skull & Bones to gra akcji z otwartym światem, w której areną rozgrywki stanie się Ocean Indyjski, a my wcielimy się w postać rozbitka, którego celem będzie stanie się mistrzem pirackiego rzemiosła. Rozgrywka na pewno nie pozostawi miejsca na nudę. Tym bardziej że będziemy podróżować od wschodnich krańców Afryki aż po tereny dzisiejszej Indonezji i Archipelagu Malajskiego. Nasze władanie nie będzie ograniczało się do tylko jednego statku. Produkcja pozwoli nam na zgromadzenie całej floty składającej się nawet z 12 statków.

Zimny luty jawi się jako idealny miesiąc do rozpoczęcia pirackiej podróży po nieco cieplejszych zakątkach świata!