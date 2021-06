Nowe wideo prezentuje horror twórcy Silent Hill

Produkcja od Bokeh Game Studio przedstawia się tak intrygująco, że fani Silent Hill nie powinny tęsknić za kultową marką.

Keiichiro Toyama to japoński reżyser oraz projektant gier wideo, odpowiedzialny za tak znane marki jak Silent Hill, Siren i Gravity. Chociaż póki co brak informacji na temat nowej edycji Cichego Wzgórza, to w kontekście projektu Bokeh Game Studio wiemy coraz więcej. W sieci ukazał się materiał filmowy, który zdradza wiele istotnych informacji.

Akcję gry będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby, wykorzystując zarówno broń biała jak i dystansową podczas konfrontacji z oponentami. Kreatury mają być bardzo zróżnicowane i mając na względzie ogromną kreatywność twórcy Silent Hill, należy spodziewać się przerażających antagonistów. Wystarczy chociażby wspomnieć Piramidogłowego, który budził strach z racji niepokojącego hełmu zasłaniającego jego głowę. Ten wyposażony w nóż i włócznię makabryczny oprawca, może budzić trwogę po dziś dzień u niejednego gracza.

Bokeh Game Studio dostarczy hit na miarę Silent Hill?

Tytuł ma nie być liniowy. W trakcie rozgrywki podejmiemy wiele trudnych decyzji, które rzutować będą na dalszym rozwoju fabuły. Scenariusz natomiast będzie odgrywał istotną role, koncentrują się na losach przedstawionych w grze postaci. Nie należy się więc nastawiać na grę zręcznościową z elementami grozy, lecz na produkcję będącą duchowym spadkobiercą Silent Hill. Nie zabraknie więc na pewno głębokiej narracji.

Obecnie nad pozycją pracuje 25 pracowników studia Bokeh Game Studio, zaś projekt ma zostać ukończony w 2023 roku. Wiemy też na jakich platformach możemy spodziewać się gry. Głos w tej sprawie zabrał Keiichiro Toyama, udzielając wywiadu portalowi IGN (więcej w tym miejscu):

Rozwijamy grę głównie na PC jako wiodącej platformie, ale liczymy na to, że wypuścimy ją na jak największej ilości platform. Zaczerpnąłem dużo inspiracji z genDESIGN. Ueda (reżyser ICO i Shadow of the Colossus – przyp. red. ) sporo mi opowiadał o swoich doświadczeniach i postanowiłem pójść w jego ślady.

Póki co czekamy na konkretne informacje dotyczące wspomnianej produkcji. Wierzymy, że osoby z tak dużym doświadczeniem w branży dostarczą nam grę, która spełni nasze oczekiwania. Co ciekawe deweloperzy zarzekają, że nawet jeżeli nie jesteście miłośnikami hardkorowych horrorów, to tytuł powinien się Wam spodobać. Pozostaje trzymać Toyame i jego zespół za słowo.