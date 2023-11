W internecie pojawiła się data premiery Silent Hill 2 Remake. W końcu się doczekamy?

Czy to ptak? Czy to samolot? A może to placeholder? Być może poznaliśmy datę premiery Silent Hill 2 Remake, która jest zaskakująco konkretna.

Po abominacji w postaci Silent Hill Ascension, Konami nie będzie miało łatwo, aby przekonać do siebie fanów serii. A może jednak będzie miało, zważywszy na to, że remake kultowej dwójki zapowiada się intrygująco i faktycznie będzie grą? Od dawna czekamy jednak na nowe wieści w sprawie odświeżenia, które do tej pory dostało wyłącznie jeden zwiastun i parę obrazków.

To kiedy ten Silent Hill 2 Remake?

W internecie pojawiła się jednak zadziwiająco specyficzna data premiery. Stronę PCGame Benchmark wzbogacono o konkretną datę – 21 marca 2024 roku. Znajdziemy ją na dole strony, gdzie widnieje jako „spodziewana data premiery”. Wyżej jednak przeczytamy: „Oficjalna data premiery nie została jeszcze potwierdzona, ale szacunki branżowe po kilku wyciekach Silent Hill 2 sugerują, że data premiery Silent Hill 2 pojawi się w pierwszym kwartale 2024 roku”.

Nie wiemy więc, ile w tym kreatywności redaktorów strony, a ile prawdy. Wiele stron podaje kompletnie losowe daty premiery, będące głównie czasowymi placeholderami. Problem w tym, że taka data to zazwyczaj ostatni dzień danego miesiąca lub nawet dłuższego okresu. 21 marca jest zaskakująco konkretny. Do tego fani od jakiegoś czasu wierzą, że gra zadebiutuje maksymalnie do końca marca 2024 roku.

Jako ciekawostkę przypomnę tylko fakt, że Silent Hill 2 Remake niekoniecznie zostanie jedynym odświeżeniem, jakie dostaniemy.