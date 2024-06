Elden Ring: Shadow of the Erdtree na nowym zwiastunie. Oto najlepsze DLC w historii gier

Już dziś swoją premierę ma jedno z najbardziej oczekiwanych DLC w historii gier wideo. Chodzi o Elden Ring: Shadow of the Erdtree. W sieci pojawił się premierowy zwiastun gry, który odpowiednio nastroi was przed rozgrywką. Gotowi na kolejne godziny spędzone w tym wyjątkowym świecie?

Shadow of the Erdtree – nowy dodatek do Elden Ring na premierowym zwiastunie

Mało który dodatek do gry wideo był tak mocno wyczekiwany, jak najnosze DLC do Elden Ring. Genialna produkcja od From Software już dziś otrzyma najnowsze i całkiem spore rozszerzenie. Recenzje nie pozostawiają złudzeń, to najlepiej oceniane rozszerzenie w historii gier wideo. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na godzinę uruchomienia dodatku.

Póki co możecie rzucić okiem na najnowszy trailer premierowy, który opublikowali twórcy gry:

Zobacz też: Czy to najgorsza konsola w historii Sony?

Co ważne, DLC do Elden Ring jest dostępne na wszystkich platformach, na których ukazała się gra. To oznacza, że nową przygodę będziemy mogli rozpocząć na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Już teraz możecie nabyć nowy dodatek np. tutaj. DLC to must-have dla wszystkich fanów produkcji od From Software.

Źródło: videogameschronicle.com