Liam Hemsworth nie czytał i nie oglądał Wiedźmina przed angażem. Nowy Geralt pokochał grę

Przecież wszyscy wiemy, że gra była pierwsza… No dobra, żarty się skończyły, ale aktor wcielający się w Geralta w serialu Wiedźmin przyznał, że nie czytał książek. Czy to coś złego?

Dla wielu fanów to zapewne obraza, ale tak naprawdę nie ma się co dziwić – znaczna część obsady serialu Wiedźmin od Netfliksa tak naprawdę nie znała do końca tego świata, nim nie stała się kluczową częścią produkcji.

Liam Hemsworth i Wiedźmin nie mieli po drodze

Gdy Henry Cavill ustąpił z roli pogromy potworów, Geralta z Rivii, schedę po nim przejął Liam Hemsworth. Aktor wcieli się w kultową postać w czwartym oraz piątym (ostatnim!) sezonie serialu Netfliksa. W programie Live with Kelly & Mark (za IGN) przyznał, że przed angażem nie był obeznany z książkami. Co więcej, nie oglądał także poprzednich sezonów produkcji.

Nie widziałem serialu i nie czytałem książek, ale grałem w grę wideo jakieś dziesięć lat temu. Do dziś jest to jedna z najlepszych gier wideo wszech czasów, a Netflix przyszedł do mnie prawie dwa lata temu i powiedział, że chcą, abym wkroczył i przejął rolę, a ja byłem naprawdę podekscytowany przyjęciem tej postaci, ponieważ byłem fanem gry wideo. – powiedział Hemsworth

Aktor wyjaśnił, że nie zaakceptował od razu propozycji giganta streamingowego. Najpierw chciał lepiej zapoznać się z tym światem i wiedzieć, co ma przedstawić. Dlatego też zaczął czytać książki i oglądać poprzednie sezony, aby w pełni wsiąknąć w to uniwersum. Kilkukrotnie wracał także do gry. “Gdy nie serfuję, gram na Xboksie” – dodał.

Serial mógłby się skończyć po odejściu Cavilla, lecz platforma postanowiła opowiedzieć jeszcze więcej historii. Warto zaznaczyć, że obecnie niejasny jest również los spin-offów.

