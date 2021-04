Serial The Last of Us kryje coraz mniej tajemnic. Poznaliśmy kolejny fragment obsady oczekiwanego show. W rolę Tommy’ego wcieli się aktor znany z serialu Marvela.

Fani The Last of Us wyczekują ekranizacji hitu Naughty Dog, a ta wkrótce rusza ze zdjęciami. Ostatecznie show powinniśmy zobaczyć do końca przyszłego roku i powoli poznajemy kolejne szczegóły odnośnie fabuły i aktorów, którzy pojawią się w serialu. Właśnie ujawniono kolejny istotny angaż.

Serial The Last of Us gości Gabriela Lunę w roli Tommy’ego

Tommy, brat Joela to bardzo istotna postać w kontekście fabuły z gry. O ile nie znamy znaczenia jej roli w show, tak wiemy, kto wcieli się w postać. Do roli wybrano Gabriela Lunę, czyli 38-śmio latka z Teksasu.

Jeśli oglądaliście serial Agenci T.A.R.C.Z.Y., to z pewnością go kojarzycie. Luna wcielił się w nim w Ghost Ridera. Dodatkowo nie sposób nie wspomnieć o występie jako terminator REV 9 w najnowszym filmie o zbuntowanych maszynach.

Jak nietrudno się domyślić, w sieci już zaczynają pojawiać się nieprzychylne opinie o doborze aktora. Niemniej tak jak w przypadku Joela i Ellie, podobnie i w tym należy dać twórcom wolną rękę.

Serial The Last of Us to jednak nie dosłowne przeniesienie gry na ekran, a adaptacja. Neil Druckmann wspominał o tym przy okazji omawiania zmian w fabule. O ile aktorzy będą podobni do swoich wirtualnych pierwowzorów, tak bez sensu byłoby robić wszystko, aby byli ich dosłownymi kopiami.

O tym, jak Luna poradzi sobie z rolą Tommy’ego przekonamy się za kilkanaście miesięcy. Zdjęcia do serialu ruszają w lipcu tego roku.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.