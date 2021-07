Serial The Last of Us wita kolejnych aktorów. Głos Tommy’ego z gry, Bill i jego partner

Serial The Last of Us zyskał kolejnych członków obsady. W widowisku zobaczymy między innymi aktora, który użyczył w grze głosu Tommy’emu.

Do obsady serialu The Last of Us zawitała trójka kolejnych aktorów. Serwis Deadline donosi, że w widowisku pojawią się: Jeffrey Pierce, Murray Barlett i Con O’Neill.

Od lewej: Jeffrey Pierce, Con O’Neill i Murray Barlett

Źródło: Deadline

Jeffrey Pierce jest doskonale znany graczom. To głos Tommy’ego, który pojawił się w obu częściach gry. Oczywiście Pierce nie wcieli się w odgrywaną przez siebie wcześniej postać, bo jej rola jest obsadzona. Aktor pojawi się na ekranie jako Perry, rebeliant ze strefy kwarantanny.

Murray Barlett będzie serialowym Billem. Porywczy przetrwaniec to jedna z bardziej ikonicznych postaci z pierwszej odsłony TLoU. Barlett grał w takich produkcjach jak Biały Lotos, Spojrzenia czy Igła.

Jeśli graliście w grę, z pewnością pamiętacie postać Franka – partnera Billa. Wcieli się w niego Con O’Neill, którego możecie znać z serialu Czarnobyl oraz filmu Biblia.

Serial The Last of Us wzbogacił się więc o grono przyzwoitych aktorów. W ciągu najbliższych miesięcy z pewnością poznamy kolejnych członków obsady. Dodatkowo warto przypomnieć, że zdjęcia do serialu już ruszyły i zapewne niedługo ujrzymy nowe ujęcia z planu.