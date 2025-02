Że ile? Serial The Last of Us może mieć zaskakująco dużo sezonów

Wielokrotnie mówiono, że serial The Last of Us może doczekać się jeszcze dwóch sezonów, łącznie dochodząc do trzech. W planach jest jednak również czwarty.

Pierwszy sezon jednego z największych hitów w historii HBO rozbił bank, więc to logiczne, że drugi powstaje i zadebiutuje już niebawem. Twórcy zobowiązali się wiernie przekazać historię z The Last of Us Part II, wzbogacając ją jednak o jeszcze więcej scen i pomysłów, które zostały na etapie developmentu gry odrzucone. Poza tym Part II to naprawdę długa historia, bogata w emocjonalne sceny i zwroty akcji. Krótko po premierze pierwszego sezonu pojawiły się informacje, jakoby adaptacja drugiej części została podzielona na dwa sezony.

Serial The Last of Us jednak jeszcze dłuższy?

Jeśli graliście, to zapewne wiecie, w jaki sposób mogą one zostać podzielone. Brzmi to całkiem logicznie, skoro twórcom zależy na wiernym ukazaniu wszystkich kluczowych momentów ze scenariusza produkcji Naughty Dog. Teraz jednak pojawiły się sugestie, że najpewniej otrzymamy łącznie nie 3, a aż 4 sezony. Tym samym TLoU Part II zostałoby rozbite na 3 sezony.

Nie mamy pełnego lub ostatecznego planu, ale myślę, że zapowiada się na cztery sezony. Nie chciałabym tego potwierdzać, ale wygląda na to, że będzie to ten sezon, a potem jeszcze dwa sezony i skończymy. – powiedziała szefowa serialów dramatycznych HBO Francesca Orsi dla Deadline

Zresztą, podobne sugestie pojawiały się już wcześniej, ustami jednego z producentów, Craiga Mazina. „Nie sądzimy, że będziemy w stanie opowiedzieć historię nawet w dwóch sezonach [2 i 3], ponieważ nie spieszymy się i podążamy interesującymi ścieżkami, co zrobiliśmy też trochę w sezonie 1” – mówił twórca. Wiele więc wskazuje na to, że serial The Last of Us łączne zaoferuje aż 4 sezony. Tylko ile nowych rzeczy dorzucą w nich twórcy? Tego jeszcze nie wiemy. Pierwszy odcinek drugiego sezonu TLoU zadebiutuje w kwietniu.

Źródło: VG247