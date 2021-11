SCORN będzie straszyć i niepokoić, ale na pewno nie w tym roku

Premiera horroru inspirowanego twórczością H.S. Gigera została oficjalnie przesunięta. SCORN zadebiutuje w 2022.

Pogłoski, które fruwają po internecie od dłuższego czasu, potwierdziły się – horror FPS od Ebb Software od trafi do graczy dopiero w 2022. Dokładna data premiery nie została na razie wyjawiona.

Tytuł miał pierwotnie ukazać się w 2021. Niemniej SCORN nie jest jeszcze gotowe. Ebb Software wyjawiło, że w procesie produkcyjnym zrobiło dużo błędów, co jego zdaniem jest normą w przypadku nowego, niedoświadczonego zespołu. To, co zostało skończone do roku 2018, w dużej mierze przebudowano i poprawiono. Aby gra stała się tym, czym zespół chce ją uczynić, konieczne jest przełożenie premiery na kolejny rok.

SCORN ma być horrorem science-fiction, w którym trafimy do odrealnionej rzeczywistości i będziemy rozwiązywać różne zagadki oraz spotykać się z przeróżnymi – nie zawsze wrogo do nas nastawionymi – postaciami. Twórcy już wcześniej zapowiadali, że stworzą coś niepokojącego i intrygującego, starając się skłonić gracza do myślenia.