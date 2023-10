Scorn to gra, która od premiery była dostępna w abonamencie Game Pass. Mogli cieszyć się nią posiadacze konsol Xbox i PC. Po roku od pierwotnej premiery gra została wydana na nowo, choć mowa raczej o porcie na konsole Sony. Tak czy inaczej, posiadacze PlayStation 5 mogą wreszcie sprawdzić, o co chodzi w tej nietypowej grze. Czy Scorn na PS5 jest wart zachodu?

Choć wielu może poczuć niechęć do tak specyficznego tytułu, zaufajcie nam — to jeden z najciekawszych horrorów ostatnich lat. Nie bez powodu w okolicach premiery tyle mówiło się o artyzmie produkcji. W Scorn robotę robi wszystko, od grafiki, przez stylistykę i na oprawie dźwiękowej kończąc.

Prawdopodobnie nie mieliście jeszcze okazji zagrać w tak niepokojący tytuł. Scorn łączy w sobie wiele elementów, jak bogata stylistyka świata gry, niepokój, zgniliznę i wiele innych. Bezsprzecznie jest to jeden z wyjątkowych tytułów ostatnich lat. Co ciekawe, na PlayStation 5 odpalimy go w 4K i 60 klatkach na sekundę. Z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu, podczas gdy inni go pokochają. To jednak wciąż ciekawa gra.