Koszmar może się opóźnić. Niepokojąca notka dotycząca Scorn

Scorn, czyli horror FPS inspirowany twórczością H.R. Gigera, może zaliczyć opóźnienie. W notce prasowej tytuł sklasyfikowano na przyszły rok.

Mamy złe wieści dla fanów czekających na grę Scorn. Wiele wskazuje na to, że produkcja zaliczy opóźnienie. W notce prasowej Kepler Interactive, w której opisywano model biznesowy grupy (w której w skład wchodzi Ebb Software), sklasyfikowano, że tytułowa gra ukaże się w 2022 roku. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jeszcze oficjalne ogłoszenie opóźnienia. Mimo to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zagramy dopiero w przyszłym roku. Dziwi zatem, że w czerwcu Microsoft zapowiedział, że tytuł trafi do Xbox Game Pass 12 października.

Na liście gier na rok 2022 znajdują się gorąco oczekiwane tytuły, takie jak Sifu firmy Sloclap, Scorn firmy Ebb Software, Tchia firmy Awaceb, Tankhead firmy Alpha Channel oraz jeszcze niezapowiedziany tytuł firmy A44. Notka prasowa Kepler Interactive

Scorn to gra z perspektywą pierwszej osoby, która silnie inspiruje się twórczością H.R. Gigera. Malarza możecie kojarzyć przede wszystkim z postaci ksenoforma, którego stworzył na potrzeby filmu Obcy – ósmy pasażer Nostromo. Tytuł ma pojawić się na PC i konsolach Xbox.

W produkcji gracz zostaje przeniesiony do obcego i odrealnionego świata, w którym musi za wszelką cenę przeżyć. Tytuł charakteryzuje się niepowtarzalną atmosferą, która buduje wrażenie jawy i snu. W grze nie zabraknie również zagadek środowiskowych i logicznych, a także walki. Mimo to twórcy położyli nacisk na eksploracje nieznanego, ale także odrażającego świata.